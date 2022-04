Garcia de Horta continua com limitações

Mais de 24 horas depois de sofrer um ataque informático, o Hospital Garcia de Horta (HGO), em Almada, continua a funcionar com limitações, principalmente nos serviços de exames médicos e consultas externas. O hospital foi alvo do ataque esta terça-feira, e pediu aos utentes para evitarem deslocações que não sejam de urgência.

Em comunicado, o HGO, no distrito de Setúbal, adianta ainda que, até à normalidade ser restabelecida, vão manter-se as primeiras consultas, sendo as consultas subsequentes reagendadas "tão brevemente quanto possível". Refere igualmente que está em contacto permanente com o Centro Nacional de CiberSegurança e com a Polícia Judiciária, estando a ser realizados todos os esforços no sentido de repor os servidores afetados com a maior brevidade possível.

Também nesta terça-feira, o Hospital de Santiago do Cacém foi alvo de uma tentativa de ataque informático, que foi detetada e acabou por não se concretizar. Esta unidade do Litoral Alentejano disse que “não se registaram impactos na prestação de cuidados de saúde”.