Dias de verão em Portugal

Em Portugal, o fim de semana abriu as portas aos dias quentes que se avizinham, com as temperaturas a ultrapassar os 30 graus em vários pontos do país. O bom tempo e o alívio das restrições contra a covid-19 encheram as praias.

As temperaturas máximas vão registar-se em Santarém e Évora (34 graus) e em Lisboa, Setúbal e Beja (33 graus).

O tempo de verão coincidiu como início da época balnear, que este ano vai integrar 585 praias de banhos, mais 11 do que no ano passado.

Em termos de galardões, 393 praias foram premiadas com a Bandeira Azul (mais 21 do que em 2021).

A abertura da época balnear será progressiva. No dia 7 começou em várias praias dos concelhos de Cascais, Porto Santo e Porto Moniz. A 15 de maio juntar-se-ão diversas praias no distrito de Faro. A 1 de junho, a maioria das praias no centro e sul do país. Nas águas interiores, o início da época balnear vai decorrer entre junho e julho.

Tal como na abertura, também o encerramento será progressivo a partir do fim de agosto, prolongando-se até 31 de outubro com o encerramento das últimas praias, no Funchal e em Porto Santo.