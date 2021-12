Se já está a sentir o frio do Inverno e a sonhar com o Verão perfeito em 2022, a Bulgária é um destino ideal.

A Costa do Mar Negro estende-se ao longo de 378 quilómetros na fronteira oriental do país. Quer procure uma férias calmas ou animadas, há muito por onde escolher. Aqui fica uma lista com sugestões.

Banhos e vida noturna em Sunny Beach

A praia de Sunny Beach é um sítio ideal, para quem gosta de férias de verão animadas com numerosas festas, bares e discotecas.

Sunny Beach é uma das praias mais populares da Bulgária e é um dos destinos turísticos mais acessíveis da Europa. Ao longo da rua principal, há uma animada vida noturna com muito para oferecer ao nível da música techno e house. Rodeada por dunas naturais, Sunny Beach é também uma das praias mais pitorescas do país. Além da vida noturna, durante o dia pode participar em festas em barcos. Ao longo do areal de oito quilómetros, é possível para praticar numerosos desportos aquáticos.

Se estiver cansado de festas, pode fazer uma pausa cultural. A poucos quilómetros da praia, em direção ao sul fica Nesebăr, uma cidade que integra a lista de Património Mundial da UNESCO. Pelo antigo porto comercial passaram várias civilizações, dos Gregos Antigos, ao Império Bizantino. É possível contemplar o património de culturas antigas graças a numerosos vestígios como muralhas e igrejas.

As luzes de Nesebăr, uma cidade que integra a lista de Património Mundial da UNESCO Canva

Vistas românticas em Balchik

Para uma férias um pouco mais calmas, pode optar por Balchik, a 31 quilómetros a norte de Varna, a maior cidade portuária da fronteira oriental.

No início do século XX, a Rainha Maria da Roménia apaixonou-se pela região e mandou construir um palácio com jardins botânicos. Os jardins em socalcos, dividos em várias colecções únicas, integram mais de duas mil espécies de plantas.

Depois de um passeio pelo palácio e pelos jardins, opte por uma noite romântica num dos vários bares e restaurantes da praia de Balchik que se estende ao longo de dois quilómetros.

O palácio da Rainha Maria da Roménia na praia de Balchik euronews

Campismo na praia em Silistar

Para os amantes da natureza, há várias praias com parques de campismo. Para quem procura sítios mais longe da civilização, há a praia de Silistar. Um sítio ideal para fugir do turismo de massa. No extremo sul da costa, Silistar possui várias áreas de campismo e não está longe de várias praias.

Para conhecer um pouco da vida selvagem do Mar Negro, a praia de Irakli é um destino perfeito. É uma praia incontornável para quem gosta da natureza e permite contemplar uma flora e uma fauna únicas, num ambiente de areias douradas e encostas arborizadas. À volta da praia, há muitas opções de campismo, incluindo praias para nudistas.

Campismo na praia, no mar Negro na Bulgária Canva

Diversão em família em Golden Sands

Para quem viaja com crianças, há várias praias com resorts. Golden Sands é uma das mais populares da Bulgária e fica apenas a alguns quilómetros a norte da capital do Mar Negro, Varna. Os locais históricos de Varna são uma forma de enriquecer as férias. Pode visitar as ruínas das Thermae do século II AC, onde os antigos romanos tomavam banho.

No resort Golden Sands, as praias oferecem uma grande variedade de actividades náuticas e é possível reservar festas náuticas para famílias. Outra opção ideal para crianças: uma visita aos parques aquáticos, com escorregas e atracções emocionantes que se adaptam a todas as idades.