Roma veste as cores do arco-íris

O mês de junho é tradicionalmente dedicado à luta pela causa LGBTI+ e se nos últimos anos, a pandemia impediu grandes concentrações de pessoas, este ano as ruas de Roma voltaram ganhar as cores do arco-íris. Milhares de pessoas, incluindo o Presidente da Câmara da capital italiana, Roberto Gualtieri, participaram na habitual marcha contra a discriminação e pela igualdade de direitos.

E se em Itália, o orgulho LGBTI+ regressou à rua depois de dois anos, na Tailândia já há 16 anos que não se via nada assim em Banguecoque. Também aqui, o desfile, que teve lugar no fim de semana passado, contou com a participação do autarca da capital. O casamento homossexual não é permitido no país mas o parlamento tailandês prepara-se para discutir a união civil entre pessoas do mesmo sexo.

O arco-íris dá a volta ao planeta durante este mês e a chegada ao mundo lusófono prevista para o próximo fim de semana.

A marcha do orgulho LGBTI+ de Lisboa está marcada para 18 de junho e a de São Paulo para o dia seguinte.