Ucrânia e Polónia trabalham em conjunto para facilitar exportações de cereais

Para facilitar as exportações de cereais entre a Ucrânia e a Polónia, as autoridades polacas estão a acelerar a passagem de camiões que transportam cereais da Ucrânia. Representantes dos dois países discutiram estas questões no posto fronteiriço de Korczowa - que assistiu a um aumento significativo da circulação de camiões de mercadorias.

Devido ao bloqueio russo dos portos ucranianos no Mar Negro, os cereais são transportados através da Roménia, dos países bálticos e da Polónia. A ONU está a tentar desbloquear 15 navios com porões repletos de cereais que não podem sair dos portos ucranianos.

O Ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, acredita que é possível libertar as mercadorias e que nos próximos dias será possível assistir a um rápido desenvolvimento dos acontecimentos, com a organização de uma reunião entre a Rússia, a Ucrânia, a ONU e a Turquia. Acrescentando que a ONU tem um plano e que as partes estão de acordo com esse plano.

Antes da guerra, a Ucrânia era o quarto maior exportador mundial de trigo, atrás da Rússia, dos Estados Unidos e do Canadá. Representava 12% das exportações do trigo do mundo. Agora, milhões de toneladas de cereais estão bloqueadas nos portos ucranianos.