A Primeira Liga inglesa continua a ser o mercado mais ativo deste verão e as últimas notícias dão conta de nova entrada iminente no plantel do Manchester City. Trata-se de Kalvin Phillips, médio defensivo do Leeds já escolha habitual na seleção inglesa.

As notícias dão conta de que os "citizens" já terão chegado a acordo com o Leeds, por cerca de €52 milhões. Na porta da saída dos campeões ingleses poderá estar Gabriel Jesus.

O brasileiro pode estar à beira de se transferir pelo mesmo valor para o Arsenal depois de ter visto reduzir-se o espaço na equipa de Guardiola com a chegada de Haaland.

O Leeds, entretanto, continua a resistir a transferir Raphinha e exige €80 milhões pela grande sensação do clube na última época, já habitual titular na seleção brasileira. O ex-Sporting está a ser cobiçado por diversos emblemas, sendo o mais recente o Liverpool, que mantém um braço de ferro com Mohamed Salah por causa da renovação.

Os "reds", que já se reforçaram com Darwin Nuñez, veem em Raphinha a alternativa perfeita para Mo Salah e perante o impasse na renovação até parecem começar já a admitir a venda do egípcio.

De resto, pela Europa continua a novela Robert Lewandowski. O polaco é pretendido pelo Barcelona e pretende mudar-se, mas o Bayern de Munique não facilita e insiste em receber €50 milhões pelo melhor jogador da FIFA em 2021 e 2022, valor que os catalães não parecem disponíveis a igualar.

O rumor de que Bayern estaria a ponderar contratar Cristiano Ronaldo se vendesse Lewandowski foi, entretanto, desmentido pelo diretor desportivo, Hasan Salihamidzic.

Ainda na Alemanha, Sébastien Haller parece estar iminente como reforço do Borussia de Dortmund. O costa-marfinense esteve em destaque no Ajax de Amesterdão e é visto como o sucessor de Haaland na equipa de Raphael Guerreiro. Os neerlandeses deverão receber €31 milhões.

Portugal

Já com a pré-temporada em andamento, o Benfica anunciou um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández.

O clube argentino aceitou receber €10 milhões, pagos faseadamente ao longo de três anos, por 75% do passe do jogador, podendo ainda receber €8 milhões mediante certos objetivos alcançados pelo jogador em Portugal.

O único senão desta contratação é que, de acordo com o jogador, ele apenas se irá juntar ao Benfica em dezembro, após o River Plate terminar a participação na Taça Libertadores.

Também para o Benfica pode estar a caminho o brasileiro Reinier. O pai do jogador revelou haver negociações entre o jovem jogador do Real Madrid e o clube da Luz.

O médio de 20 anos foi lançado por Jorge Jesus no Flamengo e passou a última época cedido ao Borussia de Dortmund, sem grande sucesso. As "águias" estarão a tentar um novo empréstimo junto dos "merengues".

Ricardo Horta é, ainda assim, o negócio prioritário na Luz. O Sporting de Braga exige €20 milhões; o Benfica tenta baixar o valor.

No Sporting, a pré-época arranca segunda-feira e as notícias dão conta de estar fechado o acordo com o Fulham para a transferência de João Palhinha para Inglaterra.

Os "leões" terão aceite €20 milhões mais €2 milhões dependentes da prestação de Palhinha.

Na expectativa mantém-se também Matheus Nunes. O Wolverhampton terá reservado o internacional português do Sporting para colmatar a possível venda de Rúben Neves.

No FC Porto, os trabalhos começam a 1 de julho e, por enquanto, continua por confirmar a saída de Vitinha para o Paris Saint-Germain, mediante o pagamento da cláusula de rescisão de €40 milhões.

Por outro lado, o central Mbemba que termina contrato terá aberto a porta à renovação, pedindo sete milhões brutos de salário anual, um valor ainda €2 milhões acima do teto estabelecido pelo FC Porto.

Perante a agora incerteza Mbemba, os "dragões" procuram um novo central. David Carmo, do Sporting de Braga, exige um avultado investimento, acima dos €20 milhões, e o brasileiro João Victor, do Corinthians, é alternativa, num negócio avaliado pelo jornal O Jogo entre seis e oito milhões de euros.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, válidas a partir de 1 de julho. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 23h45 CET, de 26 de junho de 2022):

Aquisições

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10 milhões, Enzo Fernandez, do River Plate (Argentina) para o Benfica;

€10 milhões, Rúben Vinagre, do Wolverhampton (Inglaterra) para o Sporting;

€9,5 milhões, Jeremiah St. Juste, do Mainz (Alemanha) para o Sporting CP;

€9 milhões, Marko Grujic, do Livrpool (Inglaterra) para o FC Porto.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França) *;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€13,5 milhões, Everton "Cebolinha", do Benfica para o Flamengo (Brasil).

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes (França) para o West Ham;

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto (Portugal) para o Arsenal;

€32,84 milhões, Brenden Aaronson, do RB Salzburgo (Áustria) para o Leeds.

Vendas

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool para o Bayern Munique (Alemão);

€29,2 milhões, Yves Bissouma, do Brighton para o Tottenham;

€17,5 milhões, Matt Targett, do Aston Villa para o Newcastle;

€14 milhões, Gavin Bazunu, do Manchester City para o Southampton;

€11,5 milhões, Nick Pope, do Burnley para o Newcastle.

Aquisições

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€18,5 milhões, Ryan Gravenberch, do Ajax (Países Baixos) para o Bayern Munique.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€16,7 milhões, Hee-chan Hwang, do Leipzig para o Wolverhampton (Inglaterra);

€12 milhões, Xaver Schlager, do Wolfsburgo para o RB Leipzig.

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€12 milhões, Mohamed-Ali Cho, do Angers (França) para a Real Sociedad;

€10 milhões, Willian José, da Real Sociedad para o Atlético Madrid;

€6,5 milhões, Samuel Lino, do Gil Vicente para o Atlético Madrid;

€5 milhões, Luiz Henrique, do Fluminense (Brasil) para o Bétis.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Willian José, da Real Sociedad para o Atlético Madrid;

€4 milhões, Hugo Duro, do Getafe para o Valência.

Aquisições

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta;

€15 milhões, André Anguissa, do Fulham (Inglaterra) para o Nápoles.

Vendas

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta;

€12 milhões, Arkadiusz Milik, do Nápoles para o Marselha (França).

Aquisições

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain *;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€12 milhões, Arkadiusz Milik, do Nápoles para o Marselha (França);

€12 milhões, Pau López, da AS Roma para o Marselha (França);

€11 milhões, Mattéo Guendouzi, do Arsenal (Inglaterra) para o Marselha.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€15 milhões, Tyrell Malacia, do Feyenoord (Países Baixos) para o Ol. Lyon *;

€12 milhões, Mohamed -Ali Cho, do Angers para a Real Sociedad (Espanha);

€5 milhões, Salis Abdul Samed,do Clermont para o Lens.

* Avançada pela imprensa, mas ainda por confirmar no Transfermarket.