Antony apresentado no Manchester United

Antony é o novo reforço do Manchester United. O internacional brasileiro, até agora ao serviço do Ajax de Amesterdão, já foi apresentado em Old Trafford. Segundo o contrato, fica no United pelo menos até 2027, por uma quantia inicial de 95 milhões de euros, com possibilidade de prolongamento por mais um ano. Esta é a quarta contratação mais cara de sempre para o clube inglês. Esta é uma aposta do treinador Erik ten Hag, que tinha já trabalhado com Antony no Ajax.

Quanto a Cristiano Ronaldo, entre rumores de saída para outros clubes, o Manchester United mantém que o português vai ficar no clube. A janela para transferências termina hoje à meia-noite.