Jim Ratcliffe interessado no Manchester United

O bilionário britânico Jim Ratcliffe estará interessado em comprar uma parte do clube de futebol inglês Manchester United, segundo um porta-voz do proprietário do grupo de energia Ineos.

De acordo com os "media" do Reino Unido, a família norte-americana Glazer, os atuais proprietários do clube de Old Trafford, está a pensar em vender uma parte minoritária do capital do clube.

Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido, vira-se agora para os "Diabos Vermelhos" depois de em maio ter visto bater na trave uma tentativa para comprar o Chelsea.

No entanto, Jim Ratcliffe pode ter de enfrentar um rival de peso. O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, brincou escrevendo, recentemente, na rede social Twitter que está a comprar o Manchester United.

O clube, ao fim de duas jornadas, ocupa o último lugar da Premier League. A família Glazer assumiu o controlo em 2005, mas tem sido muito criticada pelos adeptos.

Segundo a Bloomberg, contudo, a família norte-americana ainda não está pronta para vender a totalidade do clube, que se estima que valha cerca de 6 mil milhões de euros.