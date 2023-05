Chelsea contrata Mauricio Pochettino para treinador

De Euronews

Ex-técnico do Tottenham e do Paris Saint-Germain assume funções a 01 de julho.

Mauricio Pochettino será o novo treinador do Chelsea. Aos 51 anos, o técnico argentino assume os comandos do clube inglês para dar a volta ao fraco desempenho do plantel. Sucede a Graham Potter, demitido em abril, e Frank Lampard, que desde então desempenhava as funções detreinador interino.

Sem clube desde julho de 2022, após duas épocas à frente do Paris Saint-Germain, Pochettino assume o novo cargo a 1 de Julho.

O treinador assinou um contrato de dois anos, com opção do clube por mais um ano. Será o sexto treinador efetivo do clube, nos últimos cinco anos.

Pela frente, o argentino terá o grande deafio fazer subir o Chelsea na tabela. Na sequência das várias mexidas na liderança, os "blues" terminaram a época sem qualquer troféu com a pior classificação dos últimos anos, ficando-se pelo 12.° lugar na Premier League.

A contratação marca o regresso do treinador à Liga inglesa onde já tinha estado quase seis épocas à frente do Tottenham, passagem que incluiu uma ida à final da Liga dos Campeões