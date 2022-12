Cristiano Ronaldo a caminho da Arábia Sauduta

Tudo indica que Cristiano Ronaldo está a caminho da Arábia Saudita. Depois do rompimento com o Manchester United e de muito se ter especulado sobre onde iria o craque da seleção portuguesa acabar a carreira, o jornal espanhol Marca avança a notícia de que Ronaldo terá fechado o acordo com o clube Al-Nassr, de Riade, e que vai receber uma quantia que o coloca destacado como desportista mais bem pago do mundo. Incluindo prémios e outras regalias, o Marca fala em 200 milhões de euros por temporada.

Ronaldo chegou ao mundial do Qatar como jogador livre, depois de ter rompido de mútuo acordo com o Manchester United, na sequência de uma entrevista onde o jogador detalhou o mal-estar vivido no clube inglês.

Segundo o Marca, Ronaldo irá jogar no clube saudita a partir do dia 1 de janeiro, durante duas temporadas e meia. A contratação de Ronaldo faz parte de uma operação de charme do futebol saudita, uma liga onde há dinheiro, mas que está muito atrás da primeira linha. A ida de Ronaldo está, ainda segundo o jornal espanhol, a ser tratada, no reino árabe, como uma questão de estado.