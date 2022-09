O Sporting estreou-se em grande na atual edição da Liga Dos Campeões. Os "leões" venceram, pela primeira vez na história das provas europeias, um jogo na Alemanha, ao baterem em Frankfurt o Eintracht, por 0-3.

O inglês Marcus Edwards abriu o marcador já na segunda parte. Francisco Trincão aumentou pouco depois, com o primeiro golo de leão ao peito, a fechar um rápido contra-ataque e Nuno Santos selou o triunfo histórico ao concluir com eficácia uma brilhante assistência do espanhol Pedro Porro.

O Sporting é o líder do grupo D, com os mesmos pontos, mas mais um golo que o Totenham. Os ingleses receberam e venceram o Marselha, por 2-0.

Na próxima jornada, o Tottenham visita o Sporting.

No outro jogo que abriu esta segunda noite de "Champions", o Ajax recebeu e goleou em Amesterdão o Rangers, da Escócia, por 4-0. Há um ano, os neerlandeses também se estrearam na prova com uma goleada, mas em Alvalade, diante do Sporting. Agora, foi em casa e a vítima foi britânica.

No outro jogo do grupo, o Liverpool foi goleado em Itália. O Nápoles levou de de vencida o Liverpool, por 4-1, com o português Diogo Jota a entrar apenas na segunda parte e, do lado napolitano, Mário Rui cumpriu os 90 minutos.

Porto perde nos descontos

No grupo B, jogo louco em Madrid. Depois de 90 minutos a zero, o Atlético bateu o Porto, num jogo decidido com três golos marcados nos descontos, incluindo um penálti de Uribe para os "dragões". Griezmann soltou a festa "rojiblanca" aos 101 minutos de jogo.

O Brugge recebeu e bateu o Leverkusen, por 1-0, e na próxima jornada visita o Dragão..

No Grupo C, por fim, o Barcelona goleou os checos do Viktoria Plzen, por 5-1, com o polaco Robert Lewandowski a assinar um hat trick. Na outra partida do grupo, um dos duelos cabeças de cartaz desta primeira jornada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique foi a Itália derrotar o Inter de Milão, por 2-0.

Na próxima semana, os bávaros recebem os catalães, no que será o regresso de Lewandowski a um estádio onde viveu épocas gloriosas, mas agora como adversário.