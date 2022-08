Coração de Dom Pedro IV está no Porto mas segue para o Brasil

O coração do monarca Dom Pedro IV, como é conhecido em Portugal, ou Dom Pedro I, como é chamado no Brasil, está exposto no Salão Nobre da Irmandade da Lapa, na cidade do Porto.

As pessoas tiveram apenas dois dias para visitar o orgão centenário.

O coração vai ser tranferido para o Brasil na noite deste domingo, com o apoio da Força Aérea Brasileira. O órgão chegará ao Palácio Planalto, em Brasília, no dia 22 de agosto, onde será recebido com honras militares.

Depois da cerimónia, o coração será transportado para o Palácio Itamaraty, também na capital brasileira, onde ficará em exposição até as comemorações do bicentenário da independência do país, a 7 de setembro.

A viagem de regresso ao Porto está marcada para 8 de setembro e tem previsão de chegada no dia seguinte.

Para garantir que a transferência não comprometerá a integridade do órgão, foi exigido laudo técnico pericial do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que concluiu que o transporte poderia ser realizado, à exigência de um ambiente pressurizado.