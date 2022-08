Coração de Dom Pedro já está no Brasil

A urna dourada com o coração do imperador D. Pedro I do Brasil chegou esta segunda-feira à base aérea militar em Brasília.

O avião que transportava a urna foi escoltado para o espaço aéreo brasileiro por caças e recebeu uma receção de chefe de estado no aeroporto.

A chegada do coração do jovem rei português que declarou a independência do Brasil de Portugal há 200 anos faz parte das celebrações do bicentenário da independência que terão lugar no dia 7 de setembro.

De Brasília, o coração será transportado para o Rio de Janeiro, onde será exposto no antigo palácio do ministério dos Negócios Estrangeiros.

O coração de Dom Pedro será devolvido a Portugal no dia 9 de setembro.