A NASA cancelou o regresso à Lua que estava marcado para este sábado. A missão Artemis I foi novamente adiada devido a uma fuga de combustível. Já na semana passada, o mesmo problema, juntamente com uma falha no motor número três da nave Orion, também ditou o adiamento.

Para já, ainda não existe nova data concreta para o lançamento do foguetão lunar.

Jim Free, responsável da NASA, disse que as janelas de lançamento previamente definidas estão descartadas, uma vez que não irão lançar o foguetão no período que termina na terça-feira. As próximas janelas de lançamento vão "depender das opções que a equipa terá na segunda-feira ou no início da manhã de terça-feira”, acrescentou.

Milhares de pessoas aguardavam com expetativa, junto ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, pelo lançamento do foguetão não tripulado, que vai realizar uma missão em torno do satélite da terra.

David D'Alessandro, cidadão norte-americano, referiu que há 50 anos que se aguarda pelo regresso do Homem à lua e recordou a data de Dezembro de 1972 quando Gene Cernan deixou o satélite da terra. Acrescentou que, no próximo dezembro, se completa meia década e que deverímos ter regressado muito mais cedo, mostrando-se ansioso pelo grande momento.

Este lançamento é o primeiro de seis previstos pela NASA até 2028 para preparar terreno. O passo seguinte será o regresso do Homem à Lua e depois a ida a Marte, prevista para 2040.