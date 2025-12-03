Rússia substitui cosmonauta após alegada falha de segurança nas instalações da SpaceX

Segundo os meios de comunicação social russos, Moscovo substituiu um cosmonauta destacado para uma missão da SpaceX, depois deste ter alegadamente tirado fotografias de materiais restritos nas instalações de formação da empresa na Califórnia.

Oleg Artemyev foi retirado da missão Crew-12 para a Estação Espacial Internacional na sequência de alegações de que teria violado os regulamentos dos EUA ao fotografar os motores da SpaceX e outra documentação sensível, informou o jornal de investigação The Insider.

Georgy Trishkin, analista da indústria espacial, disse ao The Insider que fontes confirmaram que foi lançada uma investigação inter-agências sobre o incidente.

As alegadas violações ocorreram durante o treino nas instalações da SpaceX em Hawthorne, onde Artemyev supostamente usou o seu telefone para fotografar materiais sensíveis e tentou removê-los do local, de acordo com o relatório confirmado separadamente por um canal do Telegram da indústria espacial russa.

"É difícil imaginar que um cosmonauta experiente tenha cometido um erro tão grave de forma não intencional", disse Trishkin ao The Insider.

A agência espacial russa Roscosmos anunciou, na terça-feira, que Artemyev seria substituído por Andrey Fedyaev, que voou na missão Crew-6 da SpaceX em 2023.

Cosmonauta russo Andrey Fedyaev entra num carro no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, a 26 de fevereiro de 2023 AP Photo

A Roscosmos disse que a mudança foi feita "em conexão com a transferência de Oleg Artemyev para outro trabalho", sem abordar a investigação relatada.

Artemyev efetuou três voos espaciais e passou 560 dias em órbita. É deputado na Duma de Moscovo desde 2019.

Fedyaev, de 43 anos, passou 186 dias a bordo da estação espacial durante a missão Crew-6, que foi lançada em março de 2023 e regressou em setembro de 2023.

A missão Crew-12 está programada para ser lançada não antes de 15 de fevereiro de 2026, a bordo da nave Crew Dragon da SpaceX, no âmbito do Programa de Tripulação Comercial da NASA.

A NASA e a SpaceX ainda não comentaram o afastamento de Artemyev da missão ou as alegações.

Dos lobos do czar ao batalhão de Uran

O incidente ocorre numa altura em que a cooperação espacial continua a ser uma das poucas áreas em que a Rússia e o Ocidente mantêm relações de trabalho, apesar da invasão total da Ucrânia por Moscovo em fevereiro de 2022.

Em julho, a NASA e a Roscosmos concordaram em prolongar as operações da Estação Espacial Internacional até 2028, com planos para abordar a desorbitação da estação até 2030.

O programa espacial russo tem sido alvo de críticas por apoiar diretamente a guerra total da Rússia na Ucrânia.

O antigo chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, ameaçou repetidamente retirar a Rússia do programa da ISS no início de 2022, avisando que as sanções dos EUA poderiam fazer com que a estação se despenhasse em território americano ou europeu.

Em fevereiro de 2022, sugeriu que, sem a cooperação russa, a ISS poderia cair numa "desorbitação descontrolada" e questionou "quem irá salvar a ISS" de tal cenário.

Na altura, os funcionários da NASA minimizaram as ameaças de Rogozin, com o administrador Bill Nelson a criticá-lo pela sua retórica e a elogiar o profissionalismo de outros trabalhadores do programa espacial russo.

Vladimir Putin ouve o chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, enquanto visita a empresa russa de motores de foguetes Energomash em Khimki, perto de Moscovo, 12 de abril de 2019 AP Photo

Rogozin, um político nacionalista e antigo embaixador na NATO conhecido por participar em reuniões de extrema-direita, foi afastado do seu cargo em julho de 2022 e substituído por Yuri Borisov.

Declarou-se então líder da unidade de voluntários Lobos do Czar, alegadamente encarregada de testar armas para as tropas russas na Ucrânia.

Este facto, juntamente com a sua propensão para partilhar publicamente imagens suas com equipamento militar dispendioso, valeu-lhe as críticas do falecido comandante mercenário wagneriano Yevgeny Prigozhin, que lhes chamou acrobacias de "relações públicas".

Em dezembro de 2022, Rogozin ficou ferido depois de ter sido atingido por estilhaços de uma munição de precisão enquanto comia num restaurante em Donetsk, ocupada pela Rússia.

Entretanto, em junho de 2023, a Roscosmos lançou uma campanha de recrutamento para o Batalhão Uran, uma milícia de voluntários que luta na Ucrânia.

Em 2024, o diretor da agência espacial, Borisov, afirmou que mais de 1000 funcionários da indústria espacial tinham estado envolvidos na guerra, com os sistemas de satélite da agência a fornecerem informações em tempo real às tropas russas.

O antigo vice-ministro da Defesa, Borisov, foi demitido pelo presidente russo, Vladimir Putin, em fevereiro. Foi posteriormente substituído pelo vice-ministro dos Transportes Dmitry Bakanov.

A Agência Espacial Europeia suspendeu a cooperação com a Roscosmos na missão ExoMars em março de 2022, e a empresa britânica de satélites OneWeb mudou para fornecedores de lançamento alternativos depois de cortar os laços com a agência russa.