Quando a primeira versão do plano EUA-Rússia foi divulgada aos meios de comunicação social há duas semanas, Moscovo procurou incluir uma exigência específica: amnistia para as forças russas por tudo o que fizeram desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

"Todas as partes envolvidas neste conflito serão totalmente amnistiadas pelas suas ações durante a guerra e concordarão em não fazer quaisquer reivindicações ou considerar quaisquer queixas no futuro", sugeria o alegado plano de 28 pontos.

Esta exigência causou grande indignação na Ucrânia, onde a população e as autoridades têm vindo a documentar meticulosamente todos os alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia, com vista a uma investigação mais aprofundada que responsabilize Moscovo.

Maksym Butkevych, jornalista ucraniano e um dos mais proeminentes ativistas dos direitos humanos do país, passou mais de dois anos em cativeiro na Rússia e disse à Euronews que Moscovo está deliberadamente a tentar evitar responsabilidades inevitáveis.

"Quando ainda estava em cativeiro, os meus colegas prisioneiros de guerra vinham ter comigo e perguntavam-me se poderiam testemunhar, por exemplo, perante o Tribunal Penal Internacional ou outros organismos que pudessem levar à justiça aqueles que nos tinham feito isto", disse Butkevych.

De acordo com Butkevych, as tentativas de Moscovo para fazer passar a "exigência de amnistia" não podem ser aceites na Ucrânia.

"Há uma enorme procura de justiça. E, por isso, quando há tentativas de fazer passar este ponto (pela Rússia), é recebido com rejeição categórica e indignação", explicou.

"É um pouco estranho ficar indignado com as exigências da Federação Russa nesta altura", desabafou.

"Talvez estejamos demasiado cansados para nos indignarmos, porque nesse caso haveria demasiadas coisas com que nos indignarmos, mas há uma rejeição categórica desta situação", explica.

Em novembro, a Procuradoria-Geral da Ucrânia registou 190 mil factos relacionados com crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia desde o início da invasão total da Ucrânia em 2022.

ARQUIVO: procuradores de crimes de guerra inspeccionam fragmentos de bomba após o ataque da Rússia em Kharkiv, Ucrânia, quarta-feira, 24 de abril de 2024. AP/AP

Sanções da UE contra funcionários prisionais russos

A 20 de novembro, o Conselho da União Europeia impôs sanções contra 10 pessoas envolvidas em violações dos direitos humanos na Rússia, incluindo a tortura de reféns civis e a repressão da oposição.

As sanções visam altos funcionários da Direção Principal do Serviço Penitenciário Federal russo na região de Rostov, que estiveram envolvidos na tortura de prisioneiros, incluindo prisioneiros de guerra ucranianos.

Os indivíduos russos sancionados são responsáveis pela morte da jornalista ucraniana Viktoriia Roshchyna.

A jornalista estava a fazer uma reportagem sobre a política russa de detenções extrajudiciais e tortura nas zonas ocupadas da Ucrânia. Roshchyna foi detida pelas tropas de Moscovo e morreu aos 27 anos de idade no ano passado, após mais de um ano de cativeiro russo.

O corpo foi devolvido à Ucrânia no início deste ano sem alguns dos órgãos internos.

ARQUIVO: Jornalista ucraniana Viktoriia Roshchyna Hromadske

Butkevych, jornalista que se tornou soldado voluntário, referiu que, aquando da discussão das sanções, as organizações de defesa dos direitos humanos têm repetidamente salientado que a questão das violações dos direitos humanos nos territórios ocupados e dos direitos dos prisioneiros de guerra ucranianos e dos civis detidos ilegalmente não tem sido uma prioridade há muito tempo.

"A questão deve ser prioritária porque as violações não são incidentes isolados, são sistémicas e generalizadas", explicou. "Os direitos dos prisioneiros de guerra e dos civis em cativeiro russo são violados de forma constante e sistemática. Trata-se claramente de uma política coordenada."

Depois de ter passado pelas torturas nas prisões russas, insiste que aqueles que implementam esta política e os responsáveis pela sua aplicação no terreno, pelos tratamentos desumanos, humilhações e torturas serão responsabilizados.

"É preciso que saibam que haverá consequências", disse Butkevych.

"Se acham que podem atuar impunemente na Rússia, devem pelo menos saber que essa impunidade está limitada ao território russo. Por conseguinte, o facto de esta medida (sanções da UE) ter sido tomada é muito importante. Espero que este seja apenas o início."

No ano passado, a Procuradoria-Geral da Ucrânia revelou que 90% dos prisioneiros de guerra que regressaram ao país afirmaram ter sido torturados nas prisões russas.

Butkevych afirma que as sanções da UE provam que a exigência de justiça existe não só na Ucrânia, mas também na comunidade internacional em geral "porque testemunhámos coisas que são absolutamente proibidas pelo direito internacional."

Se a Rússia não for responsabilizada, isso significa que "todo o direito humanitário internacional, o direito internacional no seu conjunto, não faz sentido."

"Esta é a política sistemática da Rússia para destruir o direito internacional tal como existe atualmente, mesmo que por vezes pareça ineficaz. Mas para o tornar verdadeiramente sem sentido."

ARQUIVO: Uma sala de um departamento de polícia em Izium, Ucrânia, onde civis ucranianos foram detidos e torturados por soldados russos. 22 de setembro de 2022. AP Photo

"Não se trata de territórios, mas de pessoas"

Capturado pelas forças russas em junho de 2022, no leste da Ucrânia, Butkevych foi mantido durante mais de dois anos em cativeiro russo na região de Luhansk, na Ucrânia, ocupada por Moscovo.

Juntamente com Donetsk, esta é a região da Ucrânia frequentemente designada por Donbas - o principal alvo da guerra da Rússia desde a primeira invasão em 2014.

Esta é a parte da Ucrânia que Moscovo exige agora que Kiev ceda e retire as suas forças, ao mesmo tempo que pede a Washington que a reconheça oficialmente como russa.

Butkevych afirmou que esta exigência é inaceitável: "não se trata de um "pedaço de terra", mas sim dos ucranianos que lá vivem e que são "de facto reféns da Rússia."

"Neste momento, é impossível viver nos territórios ocupados sem ser obrigado a obter um passaporte russo, sem estar documentado pelo Estado agressor, o que, evidentemente, constitui uma violação do direito internacional."

ARQUIVO - Pessoas passam por parte de um foguete que está preso no chão em Lysychansk, região de Luhansk, Ucrânia, sexta-feira, 13 de maio de 2022. AP Photo

Seis milhões de cidadãos ucranianos encontram-se nos territórios temporariamente ocupados, 1,5 milhões dos quais são crianças, de acordo com as autoridades ucranianas.

"Qualquer civil pode encontrar-se em cativeiro e tornar-se uma moeda de troca, um material de troca ou uma pessoa utilizada para propaganda", concluiu.