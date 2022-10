Onda de calor leva franceses para a praia

Emmanuel Macron pediu aos franceses para pouparem no aquecimento e para já, São Pedro tem dado uma ajuda. Em meados de outubro ainda se faz praia no hexágono, com as temperaturas a rondarem os 30 graus Celsius no sul do país.

A vaga de calor, com temperaturas dez graus superiores à média para esta altura do ano, tem proporcionado um outono certamente agradável para os locais, mesmo que o fenómeno cause apreensão.

Um dos "veraneantes" lembra que "nesta altura do ano já devíamos ter geada" e considera que "o planeta está em perigo."

As autoridades locais chamam a atenção para os problemas deste verão tardio, que veio agravar os efeitos da forte seca dos últimos meses.

Jean-Michel Fabre, líder do Sindicato de Estudos e Desenvolvimento do Garonne, aponta como exemplo o caudal do rio Garona, extremamente baixo e que há quatro meses é possível atravessar a pé.

A vaga de calor deve-se a uma massa de ar quente proveniente do norte de África e prevê-se que a temperatura regresse ao normal para esta altura do ano no final da semana.