Macedónia do Norte e UE assinam acordo para vigilância de fronteiras

A Macedónia do Norte e a União Europeia assinaram um acordo de cooperação para a vigilância das fronteiras no âmbito da FRONTEX - Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. A Presidente da Comissão Europeia, que está numa viagem de quatro dias pelos Balcãs, lembrou que os esforços da Macedónia do Norte para se aproximar do bloco europeu estão a dar frutos.

Ursula von der Leyen disse que "o processo de negociação está a ganhar força" e realçou o trabalho realizado, que classificou como muito bom. A presidente da Comissão Europeia lembrou que tinha prometido à Macedónia do Norte "o acordo da Frontex assinado, traduzido para a língua macedónia, em pé de igualdade com as 24 línguas da União Europeia".

No seu périplo pelos Balcãs, Ursula von der Leyen espera reforçar a cooperação da Frontex com os Balcãs Ocidentais para melhorar a segurança nas fronteiras externas da União Europeia.

A Frontex já realiza operações conjuntas com países como a Albânia, Montenegro ou Sérvia.