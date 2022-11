População da Índia vai ultrapassar a da China em 2023

Segundo as projeções da ONU, a Índia deverá ultrapassar em 2023 a China como país mais populoso do mundo. Com 1400 milhões de habitantes, o território indiano deverá assistir nas próximas décadas a uma explosão da população urbana em megacidades já sobrelotadas e com fortes deficiências nas infraestruturas básicas.

Confrontada com uma forte expansão da população, a China impôs durante três décadas e meia uma política de "filho único" que, apesar de entretanto ter sido eliminada, teve um forte impacto na demografia do país. As Nações Unidas acreditam que a população chinesa poderá começar a diminuir no próximo ano.