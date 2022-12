Depois de mais de 30 anos, os EUA apresentaram o novo bombardeiro nuclear furtivo.

Com seis aeronaves B-21 Raider os norte-americanos pretendem enfrentar as ameaças do século XXI, sobretudo as relacionadas com a China e a Rússia, como referia em 2015, ano do lançamento do projeto, Deborah Lee James, que era na altura a secretária da Força Aérea do país.

Trata-se do caça mais sofisticado, desenvolvido até hoje. O anterior bombardeiro, construído pelo país, o B-2 Spirit, tinha sido introduzido em 1988.

Nas redes sociais a Força Aérea dos EUA referia que o B-21 Raider é capaz de disparar tanto munições convencionais como nucleares e que "formará a espinha dorsal da futura força de bombardeiros dos EUA que será composta por B-21s e B-52s.