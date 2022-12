Escalada da tensão no Kosovo

A União Europeia exortou o Kosovo e a Sérvia a serenarem as tensões na região no mesmo dia em que aterrou em Pristina, o enviado dos Estados Unidos da América.

Gabriel Escobarreuniu-se com a presidente kosovar, Vjosa Osmani, numa tentativa de apaziguar o conflito.

Enquanto Belgrado pede à KFOR o direito de destacar 1000 soldados sérvios para o Norte do Kosovo, de acordo com a resolução 1244 das Nações Unidas.

Os sérvios étnicos dizem que que não se sentem protegidos, já os albaneses esperam que a comunidade internacional evite um novo conflito aberto.

Os sérvios do norte do Kosovo colocaram barricadas na fronteira com a Sérvia para perturbar o fornecimento de bens que vão para o Kosovo. A maior parte das mercadorias passa pelo território sérvio.

A União Europeia anunciou que o seu enviado especial vai reunir-se com os presidentes da Sérvia e do Kosovo na quarta-feira para tentar resolver o conflito no norte do Kosovo.

Os sérvios desta região exigem o direito à autonomia e a criação de uma União de municípios sérvios, de acordo com o acordo de Bruxelas. A UE quer que a Sérvia inicie um processo bastante longo para reconhecer a adesão do Kosovo às Organizações Internacionais.