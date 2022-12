Protesto pela libertação de espanhóis detidos no Irão

Frente à embaixada do Irão, em Madrid. Foi para aí que convergiram vários iranianos a viver em Espanha num protesto contra a violência que se abateu sobre o país natal. Foi mesmo encenado um enforcamento para evocar as execuções que as autoridades iranianas estão a levar a cabo.

O braço espanhol da Amnistia Internacional divulgou fotografias de condenados à morte, entre os quais o antigo jogador de futebol Amir Nasr Azadani.

No protesto participou também a mãe de Santiago Sánchez, o cidadão espanhol que mostrava no Instagram o seu percurso rumo ao Mundial no Qatar e acabou detido no Irão por tirar fotografias da sepultura de Masha Amini.

"O meu filho não quis, de modo algum, atentar contra a segurança do Estado iraniano. Se alguém se sentiu ofendido, eu, a sua mãe, peço desculpas", declarou Celia Cogedor.

Uma outra cidadã espanhola, Ana Baneira, também se encontra detida naquele país por supostamente ter participado em manifestações contra o regime.