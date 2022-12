Continuam as buscas na Tailândia pelos marinheiros desaparecidos

As autoridades tailandesas continuam as buscas para resgatar os 30 tripulantes do navio de guerra afundado na noite de domingo ainda desaparecidos.

Nas últimas horas foi resgatado com vida um marinheiro.

Na segunda-feira, 75 tinham sido retirados da água, mas as condições meteorológicas com fortes ventos dificultaram as operações de socorro.

A corveta de guerra, HTMS Sukhothai, tinha a bordo 106 pessoas no momento em que se afundou a 20 milhas da costa da província de Prachuap Khiri Khan, a sudoeste de Banguecoque.

Segundo o inquérito preliminar, o forte temporal levou a que o barco inclinasse, tendo entrado água na casa das máquinas, provocando cortes de energia que levaram à perda dos motores e consequente perda de controlo do navio.

O Sukhothai foi construído nos Estados Unidos em 1997.

Este é o primeiro naufrágio de um navio de guerra tailandês desde a Segunda Guerra Mundial quando o HTMS Samui se afundou próximo da Malásia, após ter sido torpedeado por um submarino norte-americano, matando 31 marinheiros.