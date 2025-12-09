Vídeo. Camboja-Tailândia: ataques aéreos na fronteira deslocam dezenas de milhares de pessoas

No Camboja, residentes procuraram abrigo depois de a Tailândia ter lançado ataques aéreos ao longo da fronteira disputada, aos quais as forças cambojanas ripostaram com rockets e drones. Ambos os governos acusam-se mutuamente de ter violado o cessar-fogo que suspendeu os combates no início deste ano.
Dezenas de milhares já abandonaram aldeias na fronteira de ambos os lados. As autoridades tailandesas dizem que mais de 50 mil pessoas estão em abrigos, enquanto o Ministério da Defesa do Camboja e meios internacionais referem que os confrontos reatados esta semana obrigaram mais de 20 mil pessoas a abandonar as suas casas só no Camboja.
Com o balanço a agravar-se, o Camboja indica 7 civis mortos e 20 feridos, enquanto a Tailândia relata 3 soldados mortos.
Pessoas em abrigos na Tailândia descrevem medo, noites sem dormir e uma sensação de déjà vu após confrontos anteriores.