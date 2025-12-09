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Habitantes locais procuram refúgio no mercado Prey Chamkar Ta Doak, na província de Banteay Meanchey, Camboja
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Vídeo. Camboja-Tailândia: ataques aéreos na fronteira deslocam dezenas de milhares de pessoas

Últimas notícias:

Ataques aéreos e disparos de rockets na fronteira entre Camboja e Tailândia deixaram muitos deslocados. Ambos os governos culpam-se por violar o cessar-fogo e o número de vítimas está a aumentar.

No Camboja, residentes procuraram abrigo depois de a Tailândia ter lançado ataques aéreos ao longo da fronteira disputada, aos quais as forças cambojanas ripostaram com rockets e drones. Ambos os governos acusam-se mutuamente de ter violado o cessar-fogo que suspendeu os combates no início deste ano.

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Dezenas de milhares já abandonaram aldeias na fronteira de ambos os lados. As autoridades tailandesas dizem que mais de 50 mil pessoas estão em abrigos, enquanto o Ministério da Defesa do Camboja e meios internacionais referem que os confrontos reatados esta semana obrigaram mais de 20 mil pessoas a abandonar as suas casas só no Camboja.

Com o balanço a agravar-se, o Camboja indica 7 civis mortos e 20 feridos, enquanto a Tailândia relata 3 soldados mortos.

Pessoas em abrigos na Tailândia descrevem medo, noites sem dormir e uma sensação de déjà vu após confrontos anteriores.

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