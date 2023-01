Atirador abre fogo em Jerusalém e mata várias pessoas

Pelo menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas quando um atirador abriu fogo no exterior de uma sinagoga em Jerusalém Oriental, esta sexta-feira à noite.

O atacante, que as autoridades israelitas dizem ser palestiniano, foi alvejado mortalmente pela polícia.

As mortes aconteceram um dia depois de as tropas israelitas terem morto nove palestinianos numa rusga no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia.