Volodymyr Zelenskyy chamou-lhe “o dia mais longo das nossas vidas”. E um ano depois da invasão da Rússia, a Ucrânia resiste e ainda acredita na vitória. 24 de fevereiro de 2022, virou uma página na história do país, que esta sexta-feira regista o primeiro aniversário da guerra.

A efeméride foi assinalada esta manhã, em Kiev, numa cerimónia onde o presidente ucraniano agradeceu "a todos os que suportaram esse fevereiro e este ano mostrando como a Ucrânia é indomável".

Também nas redes sociais, Zelenskyy fez questão de recordar a resistência da população ao longo dos últimos 12 meses.

"A 24 de Fevereiro, milhões de nós fizeram uma escolha. Não uma bandeira branca, mas a azul e amarela. Não fugindo, mas enfrentando. Resistindo e lutando. Foi um ano de dor, tristeza, fé e união. E este ano, permanecemos invencíveis. Sabemos que 2023 será o ano da nossa vitória!", escreveu o presidente ucraniano no Twitter.

Ucranianos acreditam na vitória apesar das ameaças

Nas ruas da capital ucraniana, a pesada fatura de um ano de guerra é partilhada por todos.

"Este dia dividiu a vida em antes e depois. Não estive em casa durante um ano, não vi a minha família durante um ano, por isso, para mim, é uma dor terrível", conta uma habitante.

Mas o otimismo parece persistir pelo menos entre alguns, como outra residente, que diz esperar "que não haja um próximo aniversário". "Acredito que este ano vamos acabar com a guerra", acrescenta.

Mas sem um fim do conflito à vista e com a Rússia a pressionar o sul e o leste do país, as autoridades ucranianas temem uma intensificação dos combates nos próximos meses.