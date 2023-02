Acolhimento de refugiados ucranianos na Moldávia um ano depois do início da guerra

O jornalista da euronews, Bryan Carter, foi até Palanca, na parte sul da Moldávia, até à fronteira com a Ucrânia - um local que fica a apenas uma hora de carro de Odessa.

Desde o início da guerra, há um ano, mais de 750 mil pessoas fugiram para o pequeno país da Moldávia, e cerca de 100 mil permaneceram. Nesta edição de Witness, vemos como estas pessoas vivem hoje e quais são as suas esperanças para o futuro. A Moldávia é um dos países mais pobres da Europa. Desde o início da guerra na Ucrânia, tem recebido refugiados de braços abertos.

"A guerra começou e decidimos que o mínimo que podemos fazer é unir-nos e tentar oferecer o apoio que pudermos às pessoas que fogem da Ucrânia", disse a coordenadora do programa de Paz na Moldávia, Constanta Dohotaru.

As Organizações Não Governamentais oferecem espaços seguros para mulheres e crianças refugiadas. A maioria dos refugiados ucranianos vive com famílias de acolhimento moldavas.

Mantemos este local como plano de contingência, porque ainda há uma guerra em curso na Ucrânia. Tim Shoffner ACNUR - Moldávia

Na fronteira com a Ucrânia a situação está quase a voltar ao normal. As pessoas circulam agora entre a Moldávia e a Ucrânia, mas as organizações internacionais permanecem em alerta no caso de uma escalada da guerra.