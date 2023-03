O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um programa de resgate de quase 3 mil milhões de dólares para o Sri Lanka, para ajudar a salvar a economia falida do país.

No ano passado, o Sri Lanka suspendeu o pagamento da sua dívida externa no meio de uma grave crise cambial, devido a uma queda das receitas do turismo e das exportações em consequência da pandemia de COVID-19.

A crise cambial criou uma grave escassez de alguns alimentos, combustível e medicamentos, e levou a grandes protestos de rua que obrigaram o então Presidente Gotabaya Rajapaksa a fugir do país e a demitir-se.