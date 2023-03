Tornado provoca mais de vinte mortes no Mississípi

Pelo menos 23 pessoas perderam a vida no estado norte-americano do Mississipi na sequência de um tornado que deixou um rasto de destruição ao longo de 160 quilómetros.

O número foi avançado pelos serviços de emergência do Mississippi, que acrescentaram que infelizmente, era expectável que os números mudassem. Quatro pessoas permanecem desaparecidas e há ainda várias dezenas de feridos a lamentar.

Além dos fortes ventos, na ordem dos 120 km/h, há ainda relatos de chuva intensa e de granizo do tamanho de bolas de golfe. Além do Mississípi, o tornado também afetou o estado vizinho do Alabama.