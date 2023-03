Mississípi prepara-se para novas tempestades com tornados

Depois dos tornados que, este fim de semana, mataram pelo menos 26 pessoas, o estado norte-americano do Mississípi prepara-se para mais tempestades severas, com tornados e queda de granizo.

O alerta foi dado este domingo pelo governador local, Tate Reeves, que fala em “danos devastadores”.

A catástrofe levou a que fosse ativado o estado de emergência, um estatuto que permite facilitar a disponibilização de verbas de apoio às áreas afetadas. Mas a recuperação adivinha-se lenta, após centenas de pessoas terem ficado sem casa.

"Sabemos que a recuperação vai ser um evento a longo prazo. E sabemos já que um dos maiores problemas que vamos enfrentar é o da habitação e de como ajudar quem foi afetado por este acontecimento horrível", afirmou Deanne Criswell, da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos da América.

As autoridades tentam agora garantir uma resposta de emergência à população e restabelecer o fornecimento de energia.

Ainda em choque, também os sobreviventes começam as limpezas. Uma tarefa árdua, quando se tem em conta o estado de devastação, mas que começa a contar com a ajuda de voluntários vindos dos estados vizinhos do Arkansas, Louisiana e Tenesse.

Todo o apoio é bem-vindo. Ao ver com desalento os destroços do que foi outrora a sua casa, Shirley Stamps lembra que vão ter de "recomeçar do zero" e suplica: "Por favor, ajudem-nos. Obrigada".

O sul dos Estados Unidos está já de alguma forma habituado a tornados, mas o incidente desta sexta-feira chegou com uma força anormal sobretudo para a altura do ano, quando na região as tempestades mais fortes ocorrem normalmente entre abril e junho.