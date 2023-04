Dezenas de tornados matam pelo menos 26 pessoas nos EUA

Pelo menos 26 pessoas morreram na sequência da intempérie que esta sexta-feira atingiu o Sul e o Centro-Oeste dos Estados Unidos da América (EUA).

Ao longo de centenas de quilómetros um rasto de destruição deixa antever o impacto das dezenas de tornados. Casas e negócios destruídos em oito estados resumem-se agora a escombros que cada um tenta limpar como consegue.

Heidi Jenkins, uma empresária do estado do Arkansas, tenta dar o seu contributo.

"Neste momento, resta-me apenas limpar o que posso e tentar ver quem mais posso ajudar e o que posso fazer para ajudar. E depois temos de ver o que fazemos em relação à escola para que volte a funcionar", afirma.

Poderá levar dias até as autoridades conseguirem determinar quantos tornados se formaram este fim de semana, mas estima-se que tenham sido mais de 50.

No estado do Arkansas foi declarado o estado de emergêncialogo na sexta-feira. Devido às fortes tempestades, mais de 300 mil casas no país permanecem sem eletricidade, este domingo, de acordo com o site Poweroutage.us.

Ainda há uma semana, uma tragédia semalhante atinfia o estado do Mississípi. A ameaça agora estende-se ao Nordeste dos EUA, com a possibilidade de ocorrência de tornados e granizo nos estados da Pensilvânia e de Nova Iorque.