O governador do Minnesota, antigo professor de liceu e treinador de futebol de uma pequena localidade norte-american, aproveitou o seu discurso para colocar os problemas das pequenas cidades na agenda dos democratas.

O governador do Minnesota, Tim Walz, aceitou formalmente a nomeação do Partido Democrata para vice-presidente na quarta-feira, encerrando o terceiro dia da convenção nacional do partido em Chicago.

Num discurso que foi recebido com entusiasmo na arena, Walz descreveu a sua educação numa pequena cidade do Nebraska, utilizando as suas raízes para estabelecer um contraste com o seu adversário republicano, J. D. Vance.

"Cresci em Butte, Nebraska, uma cidade de 400 pessoas", disse, fazendo uma alusão a Vance, que é natural de uma cidade do Ohio e afirma ter raízes nos Montes Apalaches. "Tinha 24 alunos na minha turma do liceu e nenhum deles foi para Yale."

Antes de Kamala Harris o ter escolhido como seu companheiro de candidatura, muitos americanos nunca tinham ouvido falar de Walz. No entanto, a sua seleção é vista como uma jogada estratégica para fazer incursões junto dos eleitores do Midwest, cujo apoio é crucial nas próximas eleições.

O discurso de Walz apresentou alguma da retórica incisiva que o tornou popular nas primeiras semanas da sua campanha.

"É uma agenda que ninguém pediu", disse ele sobre o notório "Projeto 2025", que apresenta um plano detalhado para um segundo mandato de Trump. "É uma agenda que não serve ninguém, exceto os mais ricos e os mais extremistas entre nós. É uma agenda que não faz nada pelos nossos vizinhos necessitados. É estranho? Sem dúvida. Mas também é errado. E é perigoso".

De discurso simples e enérgico, encantou os apoiantes com o seu passado de professor de escola pública e treinador de defesa de futebol.

"É o quarto período, estamos a perder um golo de campo, mas estamos no ataque, temos a bola e estamos a avançar pelo campo. E, caramba, temos a equipa certa."

Veterano da Guarda Nacional e caçador ávido, Walz abordou também a questão premente do controlo das armas.

"Acredito na Segunda Emenda, mas também acredito que a nossa primeira responsabilidade é manter os nossos filhos seguros", afirmou.

A terceira noite do DNC centrou-se no tema "uma luta pelas nossas liberdades", com especial ênfase na proteção do direito ao aborto.

"No Minnesota, respeitamos os nossos vizinhos e as escolhas pessoais que fazem. Mesmo que não fizéssemos essas mesmas escolhas para nós, temos uma regra de ouro: metam-se na vossa vida", afirmou.

Walz argumentou que, enquanto os democratas querem defender as liberdades, os republicanos querem retirá-las.

"Se estes tipos voltarem à Casa Branca, vão começar a aumentar os custos para a classe média. Vão revogar o Affordable Care Act. Vão destruir a Segurança Social e o Medicare, e vão proibir o aborto em todo o país, com ou sem o Congresso", acrescentou.