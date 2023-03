650 pessoas desembarcam em Itália sem ser detetadas

650 pessoas desembarcaram este domingo no porto de Roccella Ionica, no sul de Itália. Chegaram a bordo de barco de pesca proveniente da Líbia e conseguiram chegar a terra firme sem ser intercetados, ou sequer detetados, pelas autoridades italianas.

De acordo com a agência de notícias italiana, Ansa, chegaram ao país ilegalmente mais de três mil pessoas no espaço de dois dias.

Desde o início do ano o número aproxima-se das 27 mil pessoas, quatro vezes mais do que o verificado no mesmo período do ano passado.