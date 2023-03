No Quénia, a polícia está em alerta máximo, com as forças antimotim dispersas por pontos estratégicos da capital, Nairobi.

Em causa está o apelo a protestos antigovernamentais duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, feito pela oposição.

Os protestos foram proibidos, mas ontem o líder da oposição, Raila Odinga, prometeu para esta segunda-feira "a mãe de todas as manifestações."

A oposição denuncia a inflação, o aumento do custo de vida e exige a demissão do presidente William Ruto, alegando que não foi eleito de forma válida nas eleições do ano passado.

Na última manifestação, um estudante morreu a tiro, vítima da polícia. Mais de 200 pessoas foram detidas e 31 agentes da polícia ficaram feridos nos confrontos na capital.