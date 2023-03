Rússia tem novo conceito de política externa e aponta baterias aos EUA

A Rússia tem um novo conceito de política externa, documento que define prioridades e objetivos do Kremlin na esfera internacional. Serguei Lavrov explicou que o texto traduz a visão de um mundo mais equilibrado e justo, mas o inimigo está bem identificado:

"Os Estados Unidos são o principal instigador do sentimento anti-Rússia e das políticas Ocidentais destinadas a enfraquecer a Rússia em todos os sentidos, no que pode ser caracterizado como um novo tipo de guerra híbrida. As ameaças à nossa existência, segurança e desenvolvimento são o resultado de ações de países pouco amigáveis e estão identificadas."

China e Índia foram oficialmente designados pela Rússia como os principais parceiros nesta viragem política para o Oriente, adotada pouco depois da visita do líder chinês, Xi Jinping, a Moscovo. A versão anterior do conceito de política externa tinha sido aprovada por Putin em 2016.