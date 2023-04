Regresso à Lua já tem rostos: Conheça os quatro eleitos da NASA

De Euronews

Após uma longa espera, a NASA revelou quem são os escolhidos para o reencontro entre a Humanidade e a Lua. Os astronautas norte-americanos Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e o canadiano Jeremy Hansen serão os membros da missão Artemis 2, a primeira viagem tripulada ao satélite da Terra em 50 anos. Está prevista para o mês de novembro de 2024.

A missão durará dez dias. Os astronautas vão passar a maior parte do tempo numa cápsula Orion, que irá destacar-se do foguetão uma vez no espaço e fará uma órbita à Lua antes de regressar à Terra e aterrar no oceano.

O objetivo da missão é preparar o caminho para a Artemis 3, que será lançada em 2025 com a intenção de aterrar na Lua. O objetivo final da NASA é ter uma presença duradoura numa base construída na superfície lunar, que servirá de laboratório de testes para uma missão ainda mais complicada e distante: enviar uma tripulação a Marte. O custo estimado da missão é de cerca de 100 mil milhões de dólares, ou 92 mil milhões de euros.