Exército bielorrusso começou a treinar na Rússia a operação e manutenção do sistema de mísseis balísticos de curto alcance Iskander-M, que podem transportar ogivas nucleares.

A formação acontece duas semanas depois de Vladimir Putin ter anunciado que irá colocar armas nucleares táticas na fronteira da Bielorrússia com os membros da NATO Letónia, Lituânia e Polónia.

O investigador do Centro de Desarmamento de Viena, Nikolai Sokov, pondera os diferentes cenários.

"As armas nucleares são armas políticas. As mudanças são utilizadas para sinais políticos. Neste momento não temos informação específica sobre quando, que armas, quantas, ou onde. O número será provavelmente algo como 10 ou 20. Toda a gente fala realmente sobre aeronaves. Portanto, devem ser bombas de gravidade em aviões," considera Nikolai Sokov, Investigador Principal do Centro de Desarmamento e Não-Proliferação de Viena

Uma mensagem de aviso parece levar Vladimir Putin a atravessar outra linha vermelha. De acordo com o investigador Nikolai Sokov, desta vez a mensagem é dirigida diretamente à Polónia,.

"Tenho a certeza de que, uma vez que estamos a falar de armas de curto alcance, o principal alvo neste caso não será toda a NATO, mas, realmente, a Polónia. A Polónia tem estado sempre na linha da frente do apoio à Ucrânia. A Polónia também defende uma abordagem muito dura à Rússia. Está realmente a falar em derrotar completamente a Rússia e em mudar o regime. Portanto, estamos realmente a falar de uma escalada nesse tipo específico de frente," avança o investigador no Centro de Desarmamento e Não-Proliferação de Viena

Ainda se desconhece quando é que a Rússia irá deslocar as armas nucleares para a Bielorrússia e onde exatamente estarão localizadas. Moscovo diz que está a construir instalações para armazenar o armamento no país vizinho e que estas estarão prontas até 1 de Julho. Também anunciou que está a trabalhar na modernização dos aviões da Bielorrússia para que possam transportar tais armas, indicando que o anúncio da mudança poderá levar tempo.

"Não podemos ter a certeza, mas parece que a Rússia não irá, de facto, transferir em breve armas nucleares para a Bielorrússia. A próxima fase será a construção de uma instalação de armazenamento. A conversão das aeronaves está alegadamente a ser feita neste momento, bem como a formação das tripulações. [...] Mas o movimento real das ogivas será provavelmente o próximo sinal. Será um passo à parte. Assim, tudo estará pronto. Mas se a Rússia irá ou não mover armas nucleares é uma decisão que será tomada mais tarde," conclui o investigador principal no Centro de Desarmamento e Não-Proliferação de Viena, Nikolai Sokov.