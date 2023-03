Direito Internacional não considera urânio empobrecido "componente nuclear"

O Reino Unido revelou que algumas munições dos tanques que ia enviar para a Ucrânia continham urânio empobrecido. Moscovo acusou Londres de "usar armas com componente nuclear", mas o Direito Internacional não considera o urânio empobrecido um "componente nuclear".

"Não são consideradas armas nucleares. Não têm uma componente nuclear e, por isso, não estão cobertas por tratados de não-proliferação de armas nucleares. Estariam sujeitas às mesmas restrições de controlo de exportação que qualquer munição convencional. Portanto, a declaração russa de que isto é, de alguma forma, a transferência de uma capacidade nuclear é completamente incorreta", explica John Erath, diretor de política do Centro de Controlo de Armas e Não-Proliferação.

De acordo com especialistas, o Kremlin está bem ciente disto, porque também existem munições destas no exército russo, mas Moscovo aproveitou a oportunidade para fazer mais ameaças nucleares.

"A Rússia está a dizer que usar algo que uma mente predisposta possa relacionar com as armas nucleares, aumenta a hipótese de que nós, Rússia, usemos uma arma nuclear. Portanto, este tem sido o padrão quase desde o início da guerra, com estas ameaças de que o apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia poderia levar à utilização de armas nucleares", afirma John Erath.

Ao mesmo tempo, de acordo com vários especialistas, estas munições, ou melhor, os seus resíduos representam um perigo. Ao romper a blindagem, o núcleo de urânio transforma-se em poeira fina, composta principalmente por óxidos de urânio. Se inalada ou ingerida, esta poeira pode causar graves consequências.