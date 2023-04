A decisão de o Reino Unido enviar para a Ucrânia munições feitas com urânio empobrecido voltou a colocar na ordem do dia um problema antigo. O uso de munições semelhantes por parte da NATO durante o bombardeamento da Jugoslávia, em 1999, é ainda hoje objeto de estudos devido aos riscos que o material tóxico apresenta para a saúde.

Angelo Tartaglia é advogado e tem defendido militares italianos a sofrer consequências da exposição a armas com urânio empobrecido.

Nos último 20 anos, ganhou mais de 300 processos judiciais onde ficou comprovada a relação entre o uso do componente e várias doenças oncológicas.

Mas a falta de legislação a nivel nacional torna todo o processo mais complicado.

"Tem de haver uma reflexão sobre os riscos e as consequências, se há coisas que se podem fazer em guerra, ou não. Tal como em Itália foi implementada uma nova lei militar, numa mudança total, é necessário que se crie uma lei a nível europeu", defende.

Guerra na Ucrânia pode provocar "efeito quase irreversível"

Só em Itália cerca de 400 soldados morreram e 8.000 estão gravemente doentes após a exposição a urânio empobrecido durante a guerra na Jugoslávia.

As munições em causa têm sido usadas noutros campos de batalha, como o do Iraque e o do Afeganistão.

Apesar de o Parlamento Europeu já ter aprovado resoluções a apelar à proibição de armas com urânio empobrecido, alguns Estados são contra. E os efeitos, alertam os especialistas, vão muito além da guerra.

Lembrando o atual conflito na Ucrânia, Tartaglia lembra que "há a possibilidade de que tanto oficiais militares russos, como ucranianos, adoeçam, mas vai sobretudo haver um efeito quase irreversível no ambiente, com consequências para os civis".

O Reino Unido alega que apesar de possuirem algumas propriedades radioativas as munições apresentam um baixo risco e não podem ser comparadas a armas nucleares. O recurso a este tipo de armamento é justificado pela Defesa britânica pela sua eficácia contra veículos blindados.

No entanto, com base na jurisprudência italiana, alguns partidos em Bruxelas preparam-se para voltar a apelar no Parlamento Europeu à proibição de armamento com urânio empobrecido