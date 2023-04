Vagas de migrantes continuam a chegar a Itália

De euronews

Não param de chegar migrantes a Itália. Este domingo, 29 pessoas vindas do Bangladesh e do Sudão desembarcaram no porto de Bari. Há dois menores no grupo. Os migrantes foram transportados pelo navio Ocean Viking, onde passaram os últimos dois dias, depois de o pequeno barco onde seguiam se ter afundado ao largo de Malta.

O navio Humanity 1, com outros 69 migrantes a bordo, deve chegar ao porto de Ravenna, na terça-feira.

Mais de 35 mil migrantes já chegaram à Itália desde o início do ano, mais do quádruplo do que o número registado no período homólogo dos anos anteriores.

No sábado à noite, 90 migrantes chegaram ao porto de Roccella Ionica, na região da Calábria, no sul de Itália, a bordo de um navio patrulha da Guarda Costeira italiana.

A Roccella Ionica desde o início do ano já chegaram cerca de 2 mil migrantes.