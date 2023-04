De Euronews

Cerca de 90% das jovens dos países pobres não usam a internet. Os dados surgem no último relatório da UNICEF sobre as clivagens de género

De acordo com um relatório da UNICEF, existe uma clivagem digital enorme relativamente aos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, uma vez que os homens têm duas vezes mais probabilidades de estar na internet do que as mulheres.

A UNICEF constatou que as raparigas têm menos oportunidades de desenvolver as competências necessárias para a aprendizagem e para o emprego do século XXI e que os obstáculos de raiz são muito mais profundos do que a falta de acesso à Internet.

Os ambientes educativo e familiar desempenham um papel fundamental na clivagem digital entre géneros.