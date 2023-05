Seca deixa sul de França em alerta máximo

De Euronews

Autoridades impõem restrições ao consumo de água: encher piscinas, lavar carros, ou regar estão proibidos.

O leito do Agly, um dos principais rios dos Pirenéus Orientais, em França, está quase seco, em pleno mês de maio. A aridez das terras deixa em evidência a falta de água no departamento, conhecido pelo turismo, mas do qual também dependem muitos agricultores.

As autoridades regionais decretaram já situação de crise, o mais alto nível de alerta. Numa altura em que o impacto da seca representa um golpe difícil de escapar, as restrições ao consumo de água colocam os agricultores numa situação difícil.

Num passeio pelo seu pomar, em Corbère, Pascal Maillols observa as árvores e nota as diferenças.

"Este galho cresceu um pouco, mas devia estar vermelho muito vivo e está vermelho baço. É óbvia a falta de água".

Com as novas restrições, em vigor pelo menos até 13 de junho, passa a ser proibido encher piscinas, ou lavar carros; a rega de hortas e espaços verdes só vai ser possível se a água vier de um sistema de reutilização. O uso de chuveiros de praia também deverá ser interdito.

Nos últimos 12 meses, a região registou um défice de precipitação na ordem dos 60 a 65%. "É uma situação sem precedentes", diz o hidrogeólogo Hichem Tachrift, ao alertar para o facto de "estarmos a observar atualmente níveis [de seca] equivalentes aos registados em anos secos, em julho, ou agosto".

Em França, este ano, o nível de crise já foi ativado em quatro departamentos. À medida que o verão se aproxima, a secura da vegetação faz temer ainda uma outra ameaça ao território: o regresso dos incêndios.