Seca ameaça empresas de lavagens de automóveis

De Euronews

Em algumas zonas do leste de França, já foi ordenado o encerramento destes espaços. O setor consome 0,2% da produção de água do país

Nos Pirenéus Orientais, no sul de França, depois de vários meses de seca, as autoridades vão adotar medidas restritivas em matéria de utilização da água. Algumas empresas, como as de lavagem de automóveis, poderão ser afetadas.

Os residentes pensam nos incêndios, que são frequentes nesta região, e dizem que é melhor manter a água disponível para os bombeiros. Mas os donos das empresas de lavagem de automóveis estão preocupados e preparam argumentos para defender a atividade.

Marc Formenti, líder do sindicato Mobilians, sublinha que nos espaços de lavagem são gastos110 litros de água em cada viatura. "U__m particular com uma mangueira gasta 300 litros. Se incentivarmos a lavagem "selvagem", prejudicamos três vezes mais o lençol freático", destaca Formenti.

