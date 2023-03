Países europeus enfrentam um novo ano de seca

Um importante relatório da ONU advertiu recentemente que os abastecimentos de água em todo o mundo correm um risco crescente de "sobre consumo vampírico".

A Europa está em seca desde 2018, de acordo com um estudo recente da Universidade de Tecnologia de Graz, na Áustria. Os investigadores dizem que a situação da água é agora "muito precária".

Países de todo o continente têm-se debatido com escassez de água mesmo durante o inverno. A baixa pluviosidade e a queda de neve significam que os abastecimentos, já em declínio, não foram restaurados durante este período tipicamente húmido.

No norte de Itália, França e Espanha, a situação "suscita preocupações quanto ao abastecimento de água para uso humano, agricultura e produção de energia", de acordo com o último relatório do Centro Comum de Investigação da União Europeia (CCI) sobre secas na Europa.

Segundo o documento, a Europa e a região mediterrânica poderão estar à beira de outro verão extremo este ano. A Comissão Europeia diz que poderá ser um verão ainda mais seco do que nos anos anteriores, sendo a precipitação das próximas semanas crucial para determinar o que poderá acontecer.