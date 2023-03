Países europeus elaboram planos face a seca prolongada

Inverno e seca podem parecer termos antagónicos, mas é a realidade que enfrenta uma parte significativa da Europa.

A recente precipitação em Espanha não foi suficiente para afastar os receios da seca prolongada no território.

Na Catalunha, onde praticamente não chove há mais de dois anos, 6 milhões de pessoas são afetadas por novas restrições no consumo de água, com reduções de 40 por cento nas atividades agrícolas e proibições para a rega de jardins privados e espaços públicos.

Pela primeira vez desde a década de 90, Itália enfrenta dois anos consecutivos de seca prolongada e em França a situação também é preocupante, com o país a registar este inverno 32 dias consecutivos sem qualquer precipitação, o maior período desde que há registo.

O governo francês destaca a necessidade de medidas urgentes.

A secretária de Estado do Ambiente, Bérangère Couillard, explica:

_"Estou a pensar obviamente na utilização das águas cinzentas, na reutilização das águas residuais tratadas, o que é feito a um nível demasiado baixo no nosso país, em comparação com países vizinhos._Estamos realmente atrasados nesse aspeto.

Precisamos também de um plano global, para garantir que temos uma melhoria nas canalizações, porque existem muitas fugas no nosso país - cerca de 30% de fugas no nosso país, com alguns territórios a registar fugas de até 70 por cento."

França, Itália e Espanha, mas também a Alemanha, são alguns dos países europeus a trabalhar, neste momento, em planos de emergência para os recursos de água face à seca.