Urnas encerram para turcos residentes no estrangeiro

Sacos com os boletins de voto de cidadãos turcos residentes no estrangeiro - Direitos de autor Anadolu

Embaixadas e consulados turcos no estrangeiro abriram assembleias de voto para permitirem aos cidadãos turcos residentes no estrangeiro o exercício do direito de voto

Já encerraram as urnas nas embaixadas e consulados turcos em todo o mundo, abertas para os cidaãos turcos residentes no estrangeiro poderem exercer o seu direito de voto. Em locais como a Itália, as urnas foram fechadas e seladas. Entretanto, na Turquia prossegum os preparativos para a segunda volta das eleições presidenciais, marcada para o próximo domingo. Na primeira volta, mais de 1,7 milhões de eleitores residentes no estrangeiro votaram. Estes votos poderão ser decisivos para determinar o vencedor da segunda volta. O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantém a vantagem tendo obtido 49,5% dos votos na primeira volta realizada a 14 de Maio, uma vantagem de quase cinco pontos sobre o social-democrata e opositor mais próximo Kemal Kiliçdaroglu. Erdogan járecebeu o apoio do nacionalista Sinan Ogan, que obteve 5% das preferências.