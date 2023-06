De Euronews

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Presidente do Chile, Gabriel Boric, assinaram acordo de 225 milhões de euros para desenvolver a indústria do hidrogénio verde.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinou no Chile a concessão de um fundo europeu de 225 milhões de euros ao país sul-americano para desenvolver a indústria do hidrogénio verde e, ao mesmo tempo, satisfazer a procura europeia por energias renováveis.

Este não é o único interesse da UE no país do Presidente Gabriel Boric, o Chile tem muito lítio, matéria-prima essencial para o desenvolvimento do setor das energias renováveis.

O encontro entre Von der leyen e o Gabriel Boric serviu também para preparar a cimeira UE-CELAC (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) que acontece a 17 e 18 de julho em Bruxelas