Rapper Stormzy e avançado Wilfried Zaha compram clube do "seu" bairro

De euronews

Stormzy e Zaha querem comprar o Croydon Athletic juntamente com um antigo funcionário do Palace.

O rapper Stormzy e o avançado do Crystal Palace, Wilfried Zaha, estão prestes a tornar-se proprietários do Croydon Athletic, clube do bairro onde cresceram, juntamente com um antigo funcionário do Palace. O processo de compra do clube que disputa o equivalente à nona divisão do futebol inglês ainda não está encerrado.

As estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney são proprietários do Wrexham, no País de Gales. O clube aumentou a receita com merchandising, direitos de transmissão e patrocínios desde que o acordo foi fechado em 2021.

Lebron James deteve uma participação minoritária no Liverpool por mais de uma década, enquanto o ator Michael B. Jordan tornou-se coproprietário do Bournemouth em dezembro de 2022.

O ex-futebolista inglês David Beckham tem investido no Inter Miami, clube onde vai agora jogar Lionel Messi.