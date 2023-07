Forças ucranianas com avanços na frente de batalha

De Euronews

Informação é avançada pelo Instituto para o Estudo da Guerra.

As forças ucranianas conduziram, alegadamente, operações de contraofensiva em seis setores da frente de batalha a 2 de julho e obtiveram ganhos em algumas áreas de acordo com a avaliação mais recente do Instituto para o Estudo da Guerra.

O ministério da Defesa da Rússia e outras fontes russas afirmaram que as forças ucranianas conduziram operações ofensivas na região ocidental de Zaporíjia, na fronteira administrativa entre as regiões de Zaporíjia e Donetsk, na região ocidental de Donetsk, ao longo da frente Avdiivka-Cidade de Donetsk, na direção de Lyman e na área de Bakhmut.

Bloggers de guerra russos disseram que as forças ucranianas avançaram a sudoeste de Klishchiivka, sete quilómetros a sudoeste de Bakhmut.

O Ministério da defesa da Rússia afirmou, por outro lado, que as forças russas repeliram os ataques ucranianos perto de Bakhmut e Berkhivka - seis quilómetros a norte de Bakhmut.

O porta-voz do Grupo de Forças do Leste Ucraniano, o coronel Serhiy Cherevaty, informou a 2 de julho que as forças ucranianas continuam a avançar nos flancos de Bakhmut.

As forças russas estão, provavelmente, a responder às operações ucranianas em torno de Bakhmut, retirando forças de outras partes da Ucrânia.

O porta-voz do Grupo de Forças do Leste Ucraniano informou que as forças russas recentemente transferiram um regimento não especificado das Forças Aéreas Russas da direção de Lyman (a área a oeste de Kreminna) para a direção de Bakhmut.

Serhiy Cherevaty disse que Bakhmut continua a oferecer às forças russas mais valor de propaganda do que benefícios militares e sugeriu que as forças russas podem estar a concentrar forças de elite na área de Bakhmut para preservar a vitória informativa resultante da captura de Bakhmut a 21 de maio.