Rússia e China fazem exercícios conjuntos no mar do Japão

Em plena guerra na Ucrânia, a China, que afirma ter uma posição neutra no conflito, iniciou, esta quinta-feira, exercícios conjuntos com a Rússia.

Rússia e China começaram, esta quinta-feira, exercícios navais conjuntos no mar do Japão, que incluem exercícios de combate naval e antissubmarino, proteção de rotas e comunicações no mar e no ar e práticas de artilharia conjunta.

A intensificação da cooperação entre os dois países acontece durante a guerra na Ucrânia. A China diz ser neutra no conflito, mas acusa os Estados Unidos e os aliados de provocarem Moscovo. Pequim tem reforçado as relações económicas, diplomáticas e comerciais com a Rússia.